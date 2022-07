Grands départs en vacances d'été : la galère pour trouver un train

Les vacances de cette mère de famille viennent de tomber à l’eau. La faute à la grève prévue mercredi et au manque de place dans les trains pour décaler les billets. Des e-mails et des messages comme celui-ci, la SNCF en a envoyé des milliers depuis lundi. Plus les trains sont pleins, plus les places sont chères. Encore faut-il en trouver puisque la SNCF n’a jamais enregistré autant de voyageurs pour un premier week-end de départ en vacances. Par exemple, pour le Sud-Ouest, ce week-end, c’est complet. Avec de la chance, vous trouverez bien une place ou deux, et c’est pareil pour la Bretagne et le Sud-Est. Reste donc le système D. “S’ils ne contrôlent pas l’accès aux trains, on essaiera de monter”. Évidemment, si tout le monde fait cela, c’est la pagaille assurée. La solution sera de proposer plus de trains, plus de places. Mais la SNCF a déjà revu son plan d’actions pour cet été. Elle assure ne plus avoir de marge de manœuvre. Tous les trains disponibles vont rouler. Cet été s’annonce record dans les gares, avec plus de 28 millions de voyageurs. Largement plus qu’avant la crise du Covid. T F1 | Reportage P. Gallaccio, L. d'Hallivillée, G. Sellem