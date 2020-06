Grands hôtels : les coulisses de la réouverture du Normandy à Deauville

Le célèbre hôtel "Le Normandy", qui a vu passer tant de stars à l'occasion du film américain de Deauville, va rouvrir ses portes vendredi matin. C'est l'un des tout premiers palaces du pays à reprendre une activité. Depuis deux jours, les 180 employés de l'établissement préparent cette reprise. Nos journalistes ont assisté aux coulisses et aux derniers préparatifs pour cette réouverture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.