Grands-parents et des petits-enfants : l'heure des retrouvailles

Christine Taieb est une jeune mamie de 68 ans. La grand-mère et ses deux petites filles n'ont jamais été séparées aussi longtemps. La proximité physique ne les inquiète pas. Pour Nicole Braunere, 73 ans et grand-mère de trois petits-enfants, les câlins attendront encore un peu. Elle redoute le coronavirus. Pour deux semaines encore, il faudra se contenter d'appels vidéo sur la tablette. Ils s'échangent presque tous les jours, mais il y a encore de la frustration. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.