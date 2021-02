Grands-parents vaccinés : une nouvelle vie commence

Naomi, cinq ans, fête une grande occasion ce soir. Son grand-père Jo, 84 ans, a reçu sa deuxième dose de vaccin la semaine dernière. Depuis, il revit. Selon lui, "c'est royal de pouvoir l'approcher, sans masque en plus". Pour la première fois depuis des mois, Naomi peut passer quelques jours chez ses grands-parents. "Ne pas avoir de contact charnel, c'est une punition", ajouta sa grand-mère. Leur fille Sarah est également soulagée de pouvoir à nouveau compter sur leur aide. "Normalement, on va pouvoir reprendre une vie normale", a-t-elle ajouté. Pour François et Marie, c'est le même soulagement. Lui est médecin et elle a un facteur de comorbidité. Le vaccin leur permet de garder Victoria tous les mardis. D'autant que ces jours-ci, voir leurs petits-enfants constitue l'un des seuls moments de convivialité dans leur quotidien. Pouvoir jouer à la bataille miaou, s'embrasser, et enfin sortir de l'isolement. Les personnes de plus de 75 ans devraient en principe toutes être vaccinées d'ici quatre mois.