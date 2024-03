Grands préparatifs pour les grandes marées

À chaque grande marée au Croisic, c'est le même rituel. Pour protéger sa boutique, Yves Galisson, commerçant de chez La maison Gali, installe des batardeaux en bois. L'adjoint au maire (SE), Alain Bourdic, surveille chaque installation, l'arrivée de ces grandes marées l'inquiète tout particulièrement. Ce 8 mars matin, sur tout le Littoral, l'eau s'était retirée. C'est une aubaine pour les amateurs de coquillages. À partir de dimanche, les côtes du nord et de l'ouest vont subir trois jours de grandes marées, parmi les plus fortes de la décennie. Les ostréiculteurs de Charente-Maritime s'y préparent. Des préparatifs, qui depuis quelques années, sont devenus une habitude. Les grandes marées compliquent aussi la situation à l'intérieur des terres. À Saintes, inondée à cause des intempéries, le niveau de l'eau ne baisse plus depuis trois jours. Une partie des quais a été fermée, certains trottoirs surélevés, et des habitants ont dû être évacués. Le pic de ces grandes marées devrait être atteint lundi. Leurs coefficients pourraient monter jusqu'à 117, proches de celui des marées du siècle. TF1 | Reportage T. Misrachi