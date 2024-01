Granit breton : un trésor à protéger

Du sous-sol aux murs, des trottoirs aux monuments, le granite en Bretagne est partout. Résistante et décorative, la roche est un emblème de la région. Mais depuis quelques années, de nombreuses collectivités françaises font le choix de l'importation pour orner les nouvelles places. Le prix est l'argument principal. Cette problématique, Jean-Marie Bégoc, président du syndicat des granitiers bretons (UNICEM), y fait face depuis plus de 20 ans. À l'époque, le granite chinois, puis espagnol et portugais, inonde le marché français. Selon ses explications, ils extraient environ 7 000 mètres cube par an de bloc de granite dans leur carrière. C'est beaucoup, mais cela pourrait être encore plus sans le délitement de la filière dans les années 2 000. Depuis, les granitiers bretons font de la résistance. L'entreprise GRV a investi deux millions d'euros dans son atelier pour tailler les blocs plus efficacement. Pour combler son retard, la filière compte aussi sur leur certificat d’indication géographique. Grâce à lui, certains maires acceptent de payer plus cher pour du pavé breton. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau, M. Briens