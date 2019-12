Grasse : heurts entre jeunes et police

Dans le quartier des Fleurs de Grasse, entre 30 et 40 jeunes cagoulés ont tiré des feux d'artifice de forte puissance en direction des forces l'ordre, lundi à 22h30. Ils se sont ensuite pris aux caméras de vidéosurveillance en découpant à la disqueuse trois poteaux sur lesquels elles sont installées. Les affrontements ont duré des heures, sans faire de blesser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.