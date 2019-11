Gratuité des transports : est-ce que ça marche ?

Depuis 2018, la fréquentation des bus a augmenté de 85% à Dunkerque. Le maire a dû stopper un projet de salle de spectacle pour le financer, alors que les billets de bus rapportaient 4,5 millions d'euros l'année dernière. Les nouveaux usagers et les anciens semblent conquis. En revanche, la ville de Manosque a fait marche arrière après après neuf ans de gratuité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.