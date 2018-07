Grèce : dans les décombres calcinés de Mati

Le bilan s'est alourdi à Mati, en Grèce, après les violents incendies lundi 23 juillet. Il a désormais été porté à 80 morts et une quarantaine de disparus. Les rescapés ont tout perdu. Mais dans cette station balnéaire, la douleur cohabite avec la solidarité. Des centaines de volontaires sont venus prêter main-forte. Distribution de nourritures, de produits de première nécessité, dans une ville plus que jamais meurtrie. Les autorités grecques, quant à elles, sont désormais mises en cause. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.