Grèce : 38 morts dans une collision de trains

Dans la vidéo en tête de cet article, ces sièges violets sont ceux du train de passagers, pulvérisés à des dizaines de mètres à la ronde. Pour les secouristes, ce mercredi après-midi, il y a peu d'espoir de retrouver des survivants. Les trois voitures de tête sont méconnaissables. Certaines sont calcinées. Parties d'Athènes mardi soir, 350 personnes dont beaucoup d'étudiants, étaient à bord en direction de la ville de Thessalonique, alors qu'un autre train de marchandises fait le trajet inverse sur la même voie. Ils se percutent frontalement peu avant minuit. Les deux conducteurs sont tués sur le coup. Un rescapé a pu filmer certaines images. Dans la grande confusion, ceux qui le peuvent s'échappent et sont évacués à Thessalonique. Quelques heures plus tard, alors que les critiques fusent contre l'état du réseau ferré, Kostas Karamanlis, ministre du Transport grec, se montre bouleversé. Il démissionne sur le champ. Ce soir, les autorités l'assurent. Il s'agit d'une tragique erreur humaine. Le chef de la gare la plus proche a été arrêté. TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Cherifi