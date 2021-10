Grèce : à la découverte du quartier le plus secret d'Athènes

C'est à s’y méprendre, des maisons blanchies à la chaux, un dédale de ruelles, et même ici l'ombre des arbres fruitiers. On s'imagine dans les Cyclades. Nous sommes en fait en plein cœur d'une capitale, caché sur la colline de l'Acropole, un quartier minuscule à l'histoire surprenante. Une quarantaine de logements tout au plus, construits il y a deux siècles par des tailleurs de pierre venus d'une île lointaine. La première pierre fut posée en 1834. À l'époque, les artisans d'Anafi sont les meilleurs du pays. Le roi de Grèce les réquisitionne pour reconstruire Athènes, détruite par huit années de guerre contre les Turcs. Ces familles, très pauvres, se construisent elles-mêmes leurs petites maisons après les heures de travail selon le savoir-faire traditionnel des Cyclades. Un privilège que se partagent les héritiers directs et la jeune génération, celle qui se projette vers l'avenir. Une douceur de vivre menacés de disparition. L'Acropole attire toujours plus de visiteurs, alors l'État grec a ordonné des expropriations, détruits des logements pour offrir des sentiers de balade aux touristes. Les familles du quartier ont monté un comité de protection pour que jamais ne leur soit enlevé leur petit coin de paradis.