Grèce : au cœur des villages détruits par les incendies

Aris Sigounis, propriétaire d'un restaurant, constate les dégâts au lendemain de l'incendie qui a ravagé son établissement : "Là c'était l'endroit où on servait le café. Il y a encore la machine là-bas, il n'en reste plus rien". Des bouteilles de verre, voilà tout ce qu'il reste du bar derrière lequel il servait les clients. "Le feu est entré par là et il a tout brûlé. Et les pompiers nous ont laissé nous débrouiller. Comment je me sens ? C'était toute ma vie", poursuit-il. Hier, un brasier immense a balayé la petite commune de Varympompi, dans la banlieue Nord d'Athènes. Presque aucune habitation n'y a échappé. Dans la catastrophe, un habitant s'estime chanceux. Les flammes se sont arrêtées aux portes de sa maison, seuls des entrepôts qu'ils utilisaient pour stocker du matériel ont brûlé. "On était avec mon père, on regardait le feu d'ici, il est venu d'en bas, il est arrivé jusqu'aux entrepôts et ils ont brûlé toute la nuit", raconte-t-il. Dans la forêt qui encercle le village, les pompiers ont passé la journée à arroser les dernières flammes. Des volontaires sont venus de toute la région pour apporter leur soutien aux sinistrés. Si les dégâts sont très impressionnants dans le village, aucune victime n'est à déplorer. Mais le bois encore fumant et les températures très élevées font craindre une reprise. La zone est étroitement surveillée par les soldats du feu.