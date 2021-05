Grèce : comment Mykonos prépare le retour des touristes

Sans doute l'une des destinations les plus prisées d'Europe. Mykonos ne vit que du tourisme, c'est 80 % de son économie. Pour ne pas rater la future saison touristique, l'un des enjeux, c'est de contrôler l'arrivée des passagers à bord des ferries. L'île va donc proposer des tests gratuits, vivement recommandés mais pas obligatoires. Et pour ceux qui arrivent en avion, l'aéroport de Mykonos envisage deux files d'attente. Celle pour les vaccinés sera plus rapide, mais à la sortie, il y aura pour tout le monde un test PCR aléatoire. Ensuite, à vous les décors de rêve sur cette petite île des Cyclades aux maisons blanches. Pour l'heure, Mykonos est bien vide, seuls les résidents en profitent, confinement oblige. Côté hôtel, l'activité est quasi nulle et les piscines hors-service. Le taux d'occupation est minuscule. Dans le centre-ville, au détour de rue anormalement vide, les seuls professionnels que l'on rencontre peignent les façades blanches. Mykonos est face à un double défi : retrouver une partie des deux millions de visiteurs qui avant la pandémie se rendaient sur l'île chaque année et vacciner au plus vite ses habitants. En Grèce, la campagne de vaccination a été baptisée "Opération liberté" pour les habitants bien sûrs, peut-être aussi un peu pour les futurs touristes.