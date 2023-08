Grèce : des incendies aux portes d'Athènes

Ce sont des habitants impuissants face aux flammes. Le feu n'est plus qu'à quelques mètres des maisons. Au nord d'Athènes, les 25 000 habitants du quartier sont priés d'évacuer en urgence. Ils filment depuis chez eux le ciel noirci par les fumées. Ce soir du mardi 22 août, les incendies autour de la capitale prennent de l'ampleur, le centre-ville est à moins de 20 kilomètres. Depuis trois jours maintenant, la Grèce est touchée par une reprise des incendies. Plus de 60 feux rien que ce mardi et 160 000 hectares ont déjà brûlé, soit l'équivalent de la ville de Londres. C'est au nord-est du pays, près de la frontière turque, que les feux sont les plus violents. Ils sont attisés par les vents et des températures à plus de 40 degrés Celsius. À certains endroits, les pompiers doivent reculer. Les incendies hors de contrôle ont contraint cet hôpital d'évacuer ses 65 patients en pleine nuit vers le port de la ville. Un ferry a été transformé en hôpital de fortune, les patients sont soignés à même le sol. En trois jours, 20 personnes ont perdu la vie dans les incendies. TF1 | Reportage V. Topenot, S. Chartier