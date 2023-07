Grèce : des monastères haut perchés

C'est l'une des découvertes les plus mystérieuses de Grèce, des pitons rocheux formés il y a plusieurs millions d'années. À leurs sommets, des monastères surplombent les falaises à plus de 600 mètres de hauteur. Pour les rejoindre à pied, cela demande quelques efforts, l'occasion d'une jolie randonnée en forêt. On y trouve des champignons pouvant atteindre le kilo. Ils sont comestibles. Certains les surnomment "les moines". Le surnom de ce bolet trouve tout son sens. Sur notre chemin, nous arrivons devant un premier monastère, construit à même la roche, au XIVe siècle. Les monastères ont été construits par les moines pour s'isoler et se rapprocher de Dieu. Six sont encore habités, que l'on aperçoit, enfin, après deux heures de marche. C'est incroyable de voir ce qu'ils ont construit sans aucune machine. C'est serein, c'est émouvant, c'est calme. Pour ressentir ce calme, il faut rester à distance. Les monuments sont déjà assaillis de touristes alors que la saison estivale n'a pas encore démarré, une bonne nouvelle pour l'activité de notre guide, Evangelos Tsigaras. Mais une part de lui est inquiète. Là où les hommes vont, cela crée de l'érosion, de la corrosion. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Adda, C. Moutot