Grèce : d’ordinaire prise d’assaut, l’île de Santorin en mal de touristes

Il y a deux ans, le directeur du port de Santorin voulait instaurer une taxe afin de limiter l'arrivée des croisiéristes. Il y en avait 12 000 chaque jours, occasionnant des bouchons à n'en plus finir. Un cauchemar pour les habitants. Aujourd'hui, le constat est diamétralement opposé. Le port est vide. Il n'y a quasiment aucun bateau. Le manque à gagner est terrible. Plus encore que les commerçants, les hôtels sont les plus impactés par l'absence de touristes.