Grèce, États-Unis, Asie… Où les Français pourront-ils aller cet été ?

L'Union européenne a dévoilé ce matin la carte des pays, dont les ressortissants pourront franchir ses frontières à partir du 1er juillet. Une quinzaine d'État sont concernées, mais la plupart interdisent toujours leurs sols aux Européens. Cette liste de pays va également évoluer. Elle sera mise à jour deux fois par mois, en fonction de l'évolution de la pandémie dans le reste du monde. À quelques jours des vacances et des retrouvailles en famille, où sera-t-il alors possible de voyager cet été ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.