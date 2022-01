Grèce : FFP2 ou double masque obligatoire dans certains lieux publics

Dans le métro à Athènes, un masque peut en cacher un autre. Il est désormais obligatoire de doubler son masque chirurgical d'un masque en tissus ou d'en porter un de type FFP2 dans les transports et les supermarchés. Parmi les habitants, certains trouvent la mesure tout à fait normale et logique étant donné la propagation du virus. Et pour éviter de mettre le masque à chaque entrée de magasin, les Grecs sont nombreux à appliquer d'eux-mêmes le port du masque à l'extérieur. En plus des transports en commun et des supermarchés, l'obligation de deux masques ou un FFP2 s'applique également dans les restaurants, mais pas pour les clients. Seuls les employés doivent se plier à la règle et elle est difficilement acceptée. En effet, Chrysovalantis Pakos, manager du restaurant Efharis à Athènes, nous explique que le plus gros problème c'est la difficulté à respirer avec le masque. Ainsi, les serveurs sont obligés de faire des pauses régulièrement pour respirer un peu. Et cela se complique en cuisine où la température atteint 40°C et pour les barbues. Certains portent même trois masques pour couvrir la totalité de leur barbe. Le gouvernement grec assure qu'un masque chirurgical doublé passerait de 70 à 90% d'efficacité et affirme que cela ne coûtera pas plus cher aux citoyens. Ces derniers jours, le nombre quotidien de nouveaux cas de Covid en Grèce atteint des records. Avec une moyenne de 41 000 cette semaine, c'est presque dix fois plus qu'avant les fêtes de Noël. T F1 | Reportage S. Chevallereau, C. Souary.