Grèce : la mystérieuse disparition de deux touristes françaises

Les habitants de Sikinos (Grèce) sont mobilisés par dizaine chaque jour dès l'aube. Il n'y a pas le moindre indice. Aucune trace de Françoise Boutteaux et Marie-Pierre Arfel. Elles sont introuvables depuis plus d'une semaine. Leur dernier signe de vie sont des messages envoyés vendredi par Françoise Boutteaux au propriétaire de son hôtel. Selon les proches de Françoise Boutteaux, il est impensable qu'elles se soient aventurées hors des sentiers battus. Une quinzaine de policiers et pompiers sont toujours mobilisés ainsi que des drones, une équipe cynophile et des hélicoptères, mais jusqu'à présent il n'y a pas de résultat. Les recherches sont d'autant plus compliquées que l'île est constituée en majorité de relief rocheux, escarpé et très difficile d'accès. Pour le maire de l'île de Sikinos, Vassilis Marakis, l'espoir de les retrouver vivantes est mince. Ont-elles pu tomber à l'eau ? Leur disparition est-elle due à un acte criminel ? Les forces de l'ordre n'excluent, en cette heure, aucune piste. TF1 | Reportage L. Cloix, S. Iorgulescu, E. Partalidis