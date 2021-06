Grèce : le défi de la restauration des temples en péril

C'est une terre de mythe et de légende, où les dieux de l'Olympe vivaient parmi les hommes. Zeus, Apollon, Artémis et Déméter, tous étaient vénérés dans des temples sacrés. Aujourd'hui, il y a plus de 21 000 sites archéologiques en Grèce, 300 sont en travaux. Exceptionnellement, nous avons pu suivre ceux qui chaque jour œuvrent à leurs restaurations. Nous commençons par le chantier le plus colossal, celui du Parthénon au sommet de l'Acropole à Athènes. Les travaux ont commencé il y a 8 ans. Chaque pierre antique est retirée et reconstituée avec un marbre blanc fraîchement taillé. Les blocs sont ensuite assemblés pour reconstruire colonnes et murs intérieurs. Le marbre provient de la carrière utilisée par les Grecs pendant l'Antiquité. La différence de couleur entre l'ancien et le nouveau est voulue et assumée. Depuis les années 2000, ce sont plus de deux milliards d'euros, en partie subventionnée par l'Union européenne, qui ont été débloqués pour restaurer le patrimoine grec. Il y avait urgence sur certains sites, comme celui du temple de Zeus. Les travaux commencent à peine après plusieurs années de discussion et de tractation au sein des services archéologiques. Le chantier devrait durer au moins dix ans. D'autres sites sont en péril. Il suffit de quitter Athènes pour s'en rendre compte. À 40 km de la capitale, en pleine campagne, les ruines du temple d'Artémis. Dédié à la déesse de la chasse, il est construit sur un terrain inondable. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.