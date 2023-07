Grèce : les sinistrés toujours sous la menace du feu

Les flammes sont tellement fortes, qu'il faut reculer avant de repartir à l'assaut. In extremis, les pompiers réussissent à sauver une maison. Dans la soirée de ce jeudi 20 juillet 2023, les feux ont repris violemment à Agia Sotira, à l'ouest d'Athènes. Les pompiers, à bout, doivent composer avec un terrain difficile. "On doit attendre qu'on nous emmène de l'eau par camion. Parfois, on attend une heure avant d’attaquer le feu", explique un pompier. D'autres villages ont subi cette tragédie ces derniers jours. Il ne reste plus rien d'une maison. Une vie de famille, ravagée par les flammes. Pas le temps de se laisser submerger par les émotions, Maria, doit déjà penser à l'avenir pour sa famille. Un futur difficile à imaginer pour un homme âgé de 70 ans. En quelques minutes seulement, il a tout perdu. "J'aurais dû rester chez moi pour essayer de sauver ma maison. J'ai travaillé toute ma vie pour la construire", s'exprime-t-il. Ce jeudi soir, l'ouest de la Grèce suffoque encore. Une nouvelle nuit de lutte acharnée contre les incendies se prépare. À l'horizon, des panaches de fumée indiquent de nouveaux départs de feu. TF1 | Reportage J Quancard, S. Roland, D. Pires