Grèce : Monemvasia, le trésor caché du Péloponnèse

Le seul moyen d'accéder à notre destination, c'est une fine langue de terre de moins d'un kilomètre. Au bout, l'imposant rocher de Monemvasia, des falaises abruptes de 300 mètres de haut. Posée sur la mer de Myrto, une ville fortifiée où les voitures sont interdites. Monemvasia est l'un des trésors cachés de Péloponnèse, même pour les Grecs. Aux premières heures de la journée, la lumière incandescente du soleil inonde les ruelles qui s'animent. Maria Gouvopoulou est cheffe cuisinière. Chaque matin, c'est à l'entrée de la ville fortifiée qu'elle doit récupérer ses livraisons. "Ce n'est pas toujours facile pour travailler. Il faut faire plusieurs aller-retour, mais bon, on s'adapte. Et c'est franchement tellement beau de voir le centre-ville comme ça, c'est si paisible", confie-t-elle. Calme et sérénité, bien loin de l'histoire mouvementée de Monemvasia. Conquise par les Byzantins au XIIIe siècle, assiégée par les Vénitiens et les Ottomans, le rocher fut l'un des ports maritimes les plus importants de la Méditerranée. Sur place, le monument qui nous a le plus intrigués, c'est une petite chapelle. À l'intérieur se trouve un puits qui descend directement dans la mer. Les habitants considèrent que son eau est miraculeuse.