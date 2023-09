Grèce, Turquie, Bulgarie : des inondations meurtrières

Impossible d'avancer, un chauffeur doit faire demi-tour face au déluge qui s'abat sur la Grèce. Sur l'île touristique de Skiathos, un torrent de boue emporte tout sur son passage. Il est difficile de faire la différence entre les rues de la ville et la mer. Phénomène rare, à 100 kilomètres d'Athènes, une trombe marine se dirige vers les îles de la mer Égée. Des centaines de touristes se retrouvent bloqués dans les aéroports. Le trafic ne reprend que ce soir. À 900 kilomètres de là, en Bulgarie, les inondations emportent tout un camping vers la mer. Le bilan humain est lourd dans le pays, au moins quatre morts et plusieurs disparus. Trois pays sont frappés par ces intempéries exceptionnelles : la Grèce, la Bulgarie et la Turquie. Scène hors du commun à Istanbul, des dizaines de personnes sont prises au piège dans la bibliothèque nationale inondée. Il faudra l'intervention des pompiers pour les sortir de ce mauvais pas. Dans la plus grande ville du pays, seize millions d'habitants, le métro est fermé, deux personnes sont mortes emportées par les flots. Cinq autres victimes, des campeurs, sont recensées dans le nord du pays. La force des flots a détruit des centaines de maisons et ravagé le port marchand d'Istanbul. TF1 | Reportage B. Christal, F. Jolfre