Greffier, une profession méconnue et pourtant essentielle

Le besoin de greffier est plus que jamais criant en France. Pour y faire face, l'École nationale des greffes à Dijon fait le plein avec des étudiants désireux de devenir des acteurs de la justice. C'est le cas de Julien Dessolis. Il estime que le greffier est au cœur de la procédure, un élément essentiel du fonctionnement judiciaire. Nous avons retrouvé ce greffier stagiaire quelques semaines plus tard, affecté pour son stage au tribunal de Toulon. Il assistait à une audience qui devait se dérouler sans greffier, en observateur. Le juge de l'application des peines recevait en entretien des condamnés à de courtes peines de prison pour leur proposer une alternative à l'incarcération. Ce stage est un passage indispensable de la théorie à la pratique, où rien n'est occulté, de la relation entre greffier et magistrat, aux difficultés du métier, telles que le manque de moyens. D'ailleurs, Gaëlle Bodiger, greffière au service de l'application des peines du tribunal judiciaire de Toulon, rappelle que les greffiers sont "les petites mains de la justice". Pour rappel, le concours de greffier est ouvert aux titulaires d'un bac +2.