Grêle au Taillan-Médoc : deux mois après, les toits pas encore réparés

Pour Frédéric Tallon, c’est devenu une obsession. Plus de deux mois après la catastrophe, la violence de l’orage est encore visible et le père de famille est toujours sous le choc. En juin dernier, un déluge de grêle s’est abattu sur la ville du Taillan-Médoc. Plus de 2 000 foyers sont touchés et 150 maisons ont été déclarées inhabitables. Celle de Richard Beaubreuil en fait partie. Il a déménagé, en urgence, à Bordeaux. Et alors que son assureur se dit débordé, Richard doit trouver lui-même les artisans pour effectuer les devis et enfin commencer les travaux. Dans cette ville de 10 000 habitants, pas une rue n’a échappé aux grêlons, mais les écoles vont pouvoir rouvrir dans quelques jours. Il faut donc loger les familles avec enfants qui n’ont toujours pas de toit. Ce sera sur un terrain mis à disposition par la mairie. Les autorités estiment qu’il faudra 18 mois pour que tous les bâtiments soient reconstruits. TF1 | Reportage J. Lacroix-Nahmias, Q.Trigodet