Grêle dans le Médoc : les garagistes débordés

Des pares brises cassées et de la tôle déformée, 24 heures après la grêle, les experts procèdent déjà aux premières constatations. Les victimes n'ont que cinq jours pour déclarer leur sinistre. Conséquence, pour Cyril Cameleyre, expert automobile à l'Expad, en Gironde, l'agenda est complet pour les prochaines semaines. Pour Bertrand Texeraud, arboriculture, c'est plus compliqué, sa serre en verre a été dévastée par les grêlons. Et face à la complexité du chantier, seul un spécialiste peut intervenir. Il est attendu en fin de semaine prochaine. Romain Benard, gérant de La benarderie, à Hourtin, lui, a perdu 50% de sa récolte. Pour limiter les pertes financières, il a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Il vend ses myrtilles à moitié prix et du jour au lendemain, la fréquentation a été multipliée par trois. Mais attention, des escrocs profitent aussi des moments de tristesse. A Naujac-sur-Mer, un homme a été abusé, et a perdu 2 800 pour le changement d'une vingtaine de tuiles. En cas de démarchage suspect, les autorités donnent quelques conseils, tel que de toujours exiger une carte professionnelle et ne jamais payer dans l'urgence. TF1 | Reportage T. Vartanian, C. Devaux, M. Foulon