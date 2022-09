Grêle : Gap touchée par un orage impressionnant

La scène est presque surréaliste. Une pelleteuse enlève des tonnes de grêlons dans le centre-ville de Gap dans la nuit de mercredi à jeudi. C'était un paysage d'hiver en septembre. Un peu plus dans la soirée, voici, sur cette vidéo amateur en tête de cet article, le violent orage qui s'est abattu sur la ville. La pluie était mêlée à des grêlons compacts. Très vite, les rues de Gap sont envahies d'eau et de glace, sous les yeux d'habitants médusés. Dans cette petite rue du centre, la grêle bouche les évacuations et l'eau s'accumule. Elle envahit les commerces. La vague est partie très vite, mais il reste quelques dégâts. L'épisode très violent a surpris également les automobilistes. Il n'aura pourtant duré que 45 minutes, vers 23 heurs mercredi soir. Un orage localisé. En dehors du centre-ville, cette zone commerciale a aussi été particulièrement touchée par de nombreux grêlons, 15 cm de grêle au sol. Un peu plus loin dans ce commerce, elle s'est accumulée sur le toit et a causé des dégâts sur le plafond. Ce jeudi, les pompiers de Gap ont dû mener plusieurs opérations de pompage. Au total, ils ont effectué une vingtaine d'interventions. TF1 | Reportage L. Huré, N. Carme