Grêle : la région de Châteauroux durement touchée

Les hayons et pare-brises d’un millier de voitures particulières ont explosé sous le déluge de grêlons. Les toitures ont été criblées. Les habitants traumatisés font réparer et préparent leurs dossiers d’assurance. Léa regardait un film dans sa chambre quand l’orage est arrivé. “En dix minutes, tout a basculé. La grêle est tombée, un vent énorme, les câbles ont pété et puis ma chambre s’est mise à fuir et le plafond est tombé”, raconte-t-elle. Sur la trajectoire de l’orage, les entreprises ont également subi d’importants dégâts. Chez des carrossiers industriels, les plafonds sont tous percés et il pleut comme dehors. Ils vont parler avec les assureurs, chercher des entreprises pour réparer et trouver des solutions. Les travaux devraient coûter 250 000 euros. Dans une concession, il pleut encore dans les bureaux. Sur le parking, c’est la désolation. Il n’y a plus une seule voiture à vendre. Pare-brises et carrosseries n’ont pas résisté aux grêlons. Patrick Perrier, concessionnaire automobile, a "entre 150 et 180 voitures sinistrées. Les autres à côté en ont peut-être 250". Les couvreurs ne répondent plus, ils courent. Et Châteauroux attend encore de la pluie cette nuit. TF1 | Reportage J.P Elme, P. Schely