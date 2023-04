Grêle, vents violents : le nord de la France dans la tempête

Elle était attendue mais pas à ce point. La grêle est tombée en abondance dans l'Oise. C'est à Beauvais que l'averse fût la plus spectaculaire. Elle a duré 2 minutes à peine, mais elle a surpris tout le monde par son intensité. "Elle a été soudaine et très dense. Ça a recouvert tout le sol d'un manteau blanc en l'espace de quelques secondes. Ça s'est arrêté comme c'est venu et ça a fondu dans les minutes qui ont suivi", raconte Nicolas Aubouin, journaliste chez Oise Hebdo. Sur les côtes de la Manche, il y a eu beaucoup de vent. Les rafales de la tempête Noa ont soufflé jusqu'à 134 km/h. Près de Sangatte, sur le cap Blanc-Nez, dans le Pas-de-Calais, les promeneurs, venus profiter du panorama de la mer, ont été les premiers surpris par la force du vent. En bas des falaises, sur les plages, des amateurs de sensations fortes n'ont pas hésité à ressortir les voiles. Mais prudence malgré tout. Si la tempête Noa n'a pas encore fait de dégâts, le vent continue de souffler parfois à plus de 100 km dans les départements de la Manche et en Seine-Maritime, comme à la Hague. TF1 | Reportage I. Bornacin, M. Fiat, B. Agirbas