Greniers, placards... ces petits trésors qui valent de l'or

L'espoir ne dure parfois qu'un instant. D'un côté de la table, des tableaux, des autographes de stars d'autrefois, de l'autre, l'expertise de Maître Labarbe, celui qui connaît la valeur des choses. Trois fois par semaine, "l'expertibus" s'installe sur la place des villages dans toute l'Occitanie. Des journées d'expertise gratuite, et parfois un trésor. Cette jeune femme, elle, est venue avec un bijou familial, mais le collier qu'elle espérait vendre n'avait aucune valeur. Une trentaine de personnes sont venues ce jour-là, tentées de se délester de ce que leurs enfants ne voudront pas. Pour cette dame, une collection de timbres, seuls souvenirs pour l'instant dont elle est prête à se séparer. Pas de scrupule en revanche pour Séverine qui restaure une maison dans laquelle elle a trouvé ces jouets en tôle. Elle pourrait en gagner 200 euros et peut-être plus si les enchères montent, avec 10 à 18% de commission pour le commissaire-priseur qui vendra aux enchères dans quinze jours l'ensemble des bijoux, objets et autres pièces d'or confiés ce jour-là. TF1 | Reportage S. Pinatel, C. Moutot