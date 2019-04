Grenoble : un chirurgien suspendu pour des opérations abusives

Un chirurgien a été suspendu pour un an et demi par le Conseil de l'Ordre national des médecins. Cette décision fait suite à un signalement de la Sécurité sociale qui lui reproche une cinquantaine d'opérations injustifiées au sein d'une clinique privée. Une trentaine de patients auraient subi des complications post-opératoires. Plusieurs victimes présumées affirment vouloir porter plainte au pénal pour blessures involontaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.