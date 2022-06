Gressins : le secret croquant de l'Italie

Quiconque a déjà passé la porte d’un restaurant italien le sait. Sur une table, il manque encore l’essentiel. Sans le gressin, ou “gressini” en bon Italien, le repas ne peut débuter. C'est une institution. Sans lui, le monde s’arrête de l’autre côté des Alpes. Bref, la demande est très grande. Cela tombe bien car dans une usine, il n’y a pas de pénurie en vue. Chaque jour, dix tonnes de gressini y sont produites. Et tout commence avec des kilomètres de pâtes, qui vont devenir autant de gressins. Après le processus de deux heures, entre la fabrication de la pâte et le temps de cuisson, il ne reste plus qu’à les couper. La taille réglementaire est de 20 centimètres, pas un de plus et pas un de moins. Surtout que Daniella veille aux grains, pour que dans chaque paquet, tout soit parfait. Car certains vont faire un grand voyage. Le gressin se vend dans le monde entier, notamment en France, l’un des principaux clients de l’entreprise. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, R. Reverdy