Grève à Air France : le poids des pilotes

La compagnie aérienne Air France est toujours dans l'impasse. À la pointe des contestataires, le SNPL (Syndicat National des Pilotes de Ligne) qui regroupe 65% des pilotes syndiqués. À cause de la grève qui perdure dans cette entreprise, la perte s'élève déjà à plus de 200 millions d'euros.