Grève à Bagnères-de-Bigorre : ville à l'arrêt pour sauver son hôpital

Ce mercredi 4 octobre ressemble en effet à un dimanche à Bagnères-de-Bigorre, à peine quelques passants et tous les commerces sont fermés. L'enjeu est important pour les habitants, c'est la sauvegarde des urgences de l'hôpital de la ville. Dans la matinée, ils étaient 2 000 manifestants, une mobilisation exceptionnelle, c’est presque le tiers de la population de cette petite commune de 7 000 habitants. Les urgences de Bagnères-de-Bigorre sont fermées la nuit, après 20 heures, depuis deux ans. Corinne Viau Luet, masseuse-kinésithérapeute, en a fait l'amère expérience. Il y a un an, en 2022, son père de 87 ans s'ouvre le mollet, il perd beaucoup de sang, mais les urgences sont fermées. Ils doivent alors se rendre à Tarn et Corinne assure les premiers soins avant de partir pour 35 minutes de route. Les habitants de Bagnères-de-Bigorre se battent depuis 2015 pour leurs urgences. Ils sont prêts à se mobiliser encore et encore, pour que leur vallée ne se transforme pas en désert médical. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet