Grève à la SNCF : 200 000 voyageurs sans train

C'est un week-end de grand départ, 800 000 voyageurs sont attendus. Mais tout est remis en cause dès que les contrôleurs de la SNCF se mettent en grève. Pour tous ceux qui ont un billet en poche, leurs voyages de Noël ne sont plus du tout assurés. Les voyageurs pensent que ceci est égoïste de la part des employés. La SNCF vient de dévoiler son plan de transport pour vendredi. Le trafic reste normal pour les inter-cités. Pour les TGV, seulement deux trains sur trois maintenus en direction du Sud et de l'Atlantique, un sur deux vers le Nord et trois sur quatre vers l'Est. De province en province, tous se compliquent avec un train sur deux. Au total, 200 000 voyageurs devront trouver une autre solution ce week-end. Les premiers sms ont déjà été envoyés. Des trains seront supprimés vendredi, samedi et dimanche. Les voyageurs peuvent échanger gratuitement leurs billets ou se faire rembourser. Et la direction demande de différer les départs. Il y a encore 120 000 places disponibles, mais uniquement mercredi et jeudi. La SNCF est, en effet, confrontée à une grève inédite. Les préavis ont été maintenus, mais les syndicats n'ont pas appelé à cesser le travail. Ils laissent donc les contrôleurs se prononcer eux-mêmes. TF1 | Reportage L. Romanens, S.Prez