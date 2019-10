Grève à la SNCF : comment se faire rembourser ?

Depuis le samedi 19 octobre, un million et demi de voyageurs ont attendu en vain un TGV, un TER ou un Intercité. Une partie des conducteurs de la SNCF a exercé un droit de retrait dans tout le pays, ce qui est sans précédent. Guillaume Pepy, le PDG de la SNCF, a annoncé la création d'un fond d'indemnisation d'un million d'euros. Nos journalistes vous expliquent comment vous faire rembourser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.