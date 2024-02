Grève à la SNCF : les voyageurs inquiets pour les vacances

Des vacanciers viennent tout juste d'arriver à Bordeaux, mais ne sont pas sûrs de partir en train ce week-end. "C'est dommage quand même que ces grèves aient toujours lieu pour les vacances scolaires. Ça pénalise quand même les gens", déplore l'une d'elles. Avec la grève annoncée des contrôleurs, le trafic risque fortement d'être perturbé sur les grandes lignes. Il faut au moins un contrôleur à bord d'un TGV pour assurer la sécurité des passagers. Sans lui, le train restera à quai. Les TER peuvent rouler sans contrôleur, et seront donc moins concernés par ce mouvement. Ce n'est qu'à partir de mercredi matin sur le site de la SNCF que les voyageurs sauront si leur train est annulé ou pas. Puis ils recevront un message sur leurs téléphones 48 heures avant le départ. Des informations bienvenues, mais qui n'empêchent pas l'exaspération. "On se fait un peu séquestrer et qu'il faut qu'on trouve d'autres moyens de locomotion, en l'occurrence la voiture"' Voiture ? Ou autre alternative, le bus. La compagnie FlixBus se frotte les mains à chaque mouvement de grève de la SNCF. Chaque année, plus de dix millions de voyageurs prennent le train durant cette période de vacances scolaires. TF1 | Reportage C. Abel, M.L Bonnemain, F. Petit, E. Braem