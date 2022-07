Grève à la SNCF : pagaille en vue à la veille des vacances d'été

De nombreux voyageurs qui avaient prévu de prendre un train, mercredi 6 juillet, ont reçu un mail leur disant que leurs trains sont supprimés en raison d’un mouvement social national. C’est en effet l’ensemble du réseau qui va être affecté, en particulier les TER, seulement deux trains sur cinq. Mais aussi, les Intercités, qui sont très fréquentés en été : il y aura seulement un train sur trois en moyenne. Mais seulement un sur deux entre Paris et Toulouse, un sur trois entre Bordeaux et Marseille. Toutes les liaisons entre Nantes, Bordeaux et Lyon seront annulées. Les TGV ne seront pas épargnés : trois trains sur cinq pour l'Est, seulement trois sur quatre pour l’Atlantique et le Nord, et quatre sur cinq pour le Sud-Est. “Mercredi, je prends un train pour aller à Pau. Je ne sais pas ce que je vais faire”, se confie un voyageur. La SNCF précise qu’en cas d’annulation, vous pourrez utiliser votre billet dans un autre train, à condition qu’il y ait de la place. Mais en cette période de départ en vacances, la plupart des trains sont complets. Ce début d’été s’annonce compliqué. TF1 | Reportage J.P. Ferret, L. Gorgibus, A. Benaouina