Grève à la SNCF : syndicats et direction se renvoient la responsabilité

Après un accident entre un TER de Champagne-Ardenne et un convoi exceptionnel bloqué sur un passage à niveau, des centaines de conducteurs de train ont exercé leur droit de retrait. Ce que la direction de la SNCF a qualifié de grève sans préavis. Quelles sont les sanctions encourues par ces agents de conduite ? Les milliers de TER qui circulent chaque jour dans notre pays font-ils courir un risque aux passagers ?