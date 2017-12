Grève à la RATP : le trafic sur les RER A et B sera très perturbé mardi 12 décembre

À la suite de l'appel de quatre syndicats, une grève des conducteurs des lignes A et B du RER devrait débuter mardi 12 décembre 2017, à quatre heures du matin, et ne s'achèverait qu'à l'aube du mercredi 13 décembre 2017. La RATP l'a annoncée dimanche 10 décembre 2017. Au moins, un million et demi de personnes seraient touchées par ce mouvement social. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.