Grève à la SNCF : les clients du fret pénalisés

Plusieurs voyageurs et professionnels sont pénalisés par la grève à la SNCF. Parmi les secteurs les plus touchés, il y a l'agriculture, mais aussi le bâtiment. Pour la Société des carrières de Vignats par exemple, les retards de livraison et les pertes se sont accumulés. En effet, onze trains chargés de transporter les matériaux ont été annulés. Afin d'alimenter leurs clients, les responsables font donc appel à des camions supplémentaires pour transporter les marchandises. En conséquence, 300 000 euros de chiffre d'affaires se sont envolés depuis le début de la grève. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.