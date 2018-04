Grève à la SNCF : la colère des abonnés

Les usagers sont les premiers à pâtir de la grève à la SNCF. Après deux semaines de grèves discontinues, les voyageurs, en colère, ont décidé de réagir, notamment sur les réseaux sociaux où la "grève du billet" est devenue un nouveau mot-clé. Une pétition en ligne en vue d'un remboursement a même récolté plus de 50 000 signatures. Un remboursement soumis à conditions pour des abonnés qui payent plusieurs centaines d'euros par an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.