Grève à la SNCF : deuxième jour de galère en Île-de-France

C'est une grève qui a commencé il y a 49 heures et qui va se prolonger jusqu'à ce jeudi matin à 8 heures. Pendant ces longues journées, les clients de la SNCF ont tenté de se rendre au travail, à l'école, ou chez le médecin. Comme la veille, leurs nerfs ont encore été mis à rude épreuve. Ce fût le cas particulièrement en Île-de-France.