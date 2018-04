Grève à la SNCF : deuxième journée de perturbations en région

Le trafic ferroviaire a encore été très perturbé ce mercredi avec un TGV sur sept, un Intercité sur huit et un TER sur cinq. Un peu partout en France, c'est l'arrivée des trains régionaux qui inondent les quais de leurs passagers pressés. Tour d'horizon dans plusieurs gares. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.