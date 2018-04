Grève à la SNCF : grande pagaille en Île-de-France

C'est une journée de grève qui restera dans les mémoires des clients de la SNCF. Des milliers d’usagers se sont retrouvés bloqués en gare ou serrés dans les trains pour les plus chanceux. Les quais de la gare de Lyon à Paris étaient tellement surchargés que certains voyageurs ont été aperçus en train de traverser les voies ou de marcher le long des quais sur les rails. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.