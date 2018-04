Grève à la SNCF : la mobilisation est-elle en train de fléchir ?

Le conflit entre les cheminots et le gouvernement a évolué. Il y a eu l'annonce de la prise progressive de la dette de la SNCF par le gouvernement, et les syndicats de leur côté ont donné des signaux d'ouverture. La mobilisation a d'ailleurs baissé, elle est passée de 48% lors du premier jour de grève, le 3 avril 2018, à 32% pour les agents indispensables à la circulation. Mais rien n'est encore joué. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.