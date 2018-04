Grève à la SNCF : les produits alimentaires bloqués

Depuis le début du conflit à la SNCF, seule la moitié des trains de marchandises a pu circuler, même pendant les jours où il n'y avait pas de grève. Les professionnels de l'agriculture ont dû opter pour un convoi en camion faute de solution. Il y en a même ceux qui se sont fait lâcher par leurs clients, en plus de subir un coût plus élevé, vu que les marchandises transportées par camion sont réduites. Si la grève se poursuit, qu'adviendra-t-il du secteur de l'agroalimentaire ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.