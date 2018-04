La grève à la SNCF profite au covoiturage et autocars

Le trafic SNCF sera "très perturbé" ce mardi 3 avril en raison du mouvement de grève des cheminots. Les usagers s'organisent grâce aux sites de covoiturage et aux compagnies d'autocars. Ces derniers voient en ce moment affluer les réservations de voyageurs à la recherche d'une alternative au train. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.