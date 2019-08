Grève aux urgences : ces cliniques qui ont trouvé la solution

Près de 200 services d'urgence sur 520 sont actuellement en grève, soit deux fois plus qu'au mois de juin. Les urgences sont en effet toujours débordées, et les patients sont de plus en plus nombreux. Parmi les solutions trouvées face à la situation, les recours à des structures privées. Comment fonctionnent ces dernières ? Qu'en est-il de leurs tarifs ? Reportage dans les Yvelines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.