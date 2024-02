Grève : combien de TGV circulent vraiment ?

Des quais déserts, presque aucun voyageur et ce sera le cas tout le week-end. La gare de Bordeaux est la victime collatérale de la stratégie de la SNCF, faire rouler tous les trains vers les Alpes et tant pis pour les autres. Pourtant la SNCF garantie qu'un TGV sur deux circule en France ce week-end, mais c'est une moyenne. Et le spécialiste, Victor Bertho, nous assure que l'axe Atlantique vers le Sud-ouest est bel et bien sacrifié. Si 100% des trains circulent vers les Alpes, et pour Saint-Maurice, par exemple, c'est beaucoup moins dans le reste de la France. "Puisque l'ensemble des trains à destination des Alpes a été maintenu, ils ont voulu faire des concessions ailleurs", poursuit le spécialiste. Et ces choix, la SNCF les assume, comme nous l'a confié le directeur des TGV, Alain Krakovitch, dans Bonjour ! La matinale de TF1. À Arcachon, sans surprise, les professionnels du tourisme ont donc moins le sourire que leur collègue dans les Alpes. La circulation des trains va rester perturbée, jusqu'au matin du 19 février. TF1 | Reportage P. Gallaccio, F. le Goïc